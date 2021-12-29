Сенатор Клишас считает, что вопрос смертной казни в России больше моральный, чем правовой

Андрей Клишас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сенатор Андрей Клишас прокомментировал заявление председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина о том, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни.

"Вопрос о смертной казни больше морально-нравственный чем правовой, - заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совета Федерации. - Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека (и неизбежные ошибки в связи с этим) или нет".

Как ранее писал сайт kp.ru, Валерий Зорькин допускает возможность того, что в будущем в нашей стране может быть отменен мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в его книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл".

Напомним, в Японии впервые с 2019 года приведен в исполнение смертный приговор в отношении троих заключенных. Их лишили жизни через повешение. Заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил журналистам, что это неизбежная мера наказания за особо жестокие преступления, и его отмену власти страны не поддерживают.