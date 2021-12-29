Роскосмос рассказал о 340 выведенных на орбиту в 2021 году спутниках

Роскосмос рассказал об успехах 2021 года. Фото: космонавт Петр Дубов, официальный сайт Роскосмоса.

Итоги 2021 года подвела госкорпорация «Роскосмос». О них рассказывается в ролике, размещенном на официальном сайте ведомства.

В частности, в ролике говорится о завершении строительства российского сегмента МКС, проведении 76 безаварийных пусков космических аппаратов подряд, проведении 56 экспериментов на МКС.

Рассказывается также о том, что «Роскосмос» впервые отправил на орбиту киноэкипаж. Подробности того, как это было, читайте здесь на kp.ru.

Изучая космос, ученые увидели звезды и черные дыры в самых отдаленных уголках вселенной. Специалисты «Роскосмоса» с начала 2021 года вывели на орбиту 340 космически аппаратов. В частности, речь идет о запуске метеорологического спутника "Арктика-М", британских спутников связи OneWeb, южнокорейского спутника дистанционного зондирования CAS500-1, спутников европейской навигационной системы Galileo, российских телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экпресс-АМУ7" и других аппаратов.

Ранее на kp.ru cообщалось, что «Роскосмос» раскрасил ракету под хохлому, чтобы отпраздновать юбилей Нижнего Новгорода.