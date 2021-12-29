Путин заявил о достижении исторического рекорда по потреблению электроэнергии в декабре 2021

Путин заявил о достижении исторического максимума в энергопотреблении в РФ в декабре 2021 года. Фото: REUTERS

Российская федерация в декабре 2021 достигла исторического рекорда по потреблению энергии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду 29 декабря во время совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

«В текущем году он проходит на фоне восстановления экономики, растет энергопотребление в целом. В декабре был достигнут исторический рекорд по этому показателю», - цитирует Путина ТАСС.

В то же время президент отметил, что ситуация с газоснабжением в РФ ровная и стабильная.

Также 29 декабря стало известно, что вторая нитка «Северного потока» заполнена газом. Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что обе нитки «Северного потока» готовы к эксплуатации.

Владимир Путин в связи с этим заявил, что введение «Северного потока-2» в эксплуатацию приведет к стабилизации цен на газ в Европе, в том числе и на Украине, так как в Европу начнут поступать большие объемы газа.