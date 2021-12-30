Путин подписал закон о запрете списывать соцвыплаты за долги

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать социальные выплаты за долги. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, закон запрещает банкам списывать единовременные соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия россиянина отдельно по каждой выплате.

Авторы закона поясняли, что речь идет о выплатах, инициированных президентом или кабинетом министров.

Отметим, что закон был разработан по поручению российского лидера Владимира Путина.

Напомним, законопроект о дополнительной ежегодную выплате пенсионерам в размере пенсии перед Новым годом внесен в Государственную думу России. Законодательная инициатива принадлежит лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а также сенаторам Елене Афанасьевой и Ирине Кожановой. В качестве аргумента приводится тот факт, что в период новогодних праздников траты возрастают, и особо уязвимыми к этому становятся пенсионеры. Законопроект уточняет, что размер выплаты должен равняться сумме пенсии на момент начисления. Дополнительные затраты на выплаты предлагается покрывать из федерального бюджета и средств, предоставляемых Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование.