Вакцинированные «Спутником V» защищены от коронавируса в 130 раз лучше непривитых Фото: REUTERS

Вакцинированные российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» защищены от COVID-19 в 130 раз лучше, чем непривитые, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

««Спутник» показывает результаты как лучшая вакцина в мире. Венгрия недавно опубликовала данные, где «Спутник» превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и привитые «Спутником» в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины», – приводятся слова главы РФПИ на сайте Кремля.

По словам Дмитриева, вакцина «Спутник Лайт» сильно повышает эффект при использовании ее в качестве бустерного препарата. В частности, она усиливает действие американских РНК-вакцин, имеющих короткое время действия, отметил он. Также гендиректор РФПИ сообщил, что «Спутник V» эффективен против омикрон-штамма коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин заявил о высоком уровне нейтрализации «омикрона» вакциной «Спутник V».

Напомим, глава РФПИ назвал «Спутник V» самой эффективной и безопасной вакциной в мире

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