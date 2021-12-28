Посол Украины в США заявила, что Киев готовится к «варианту Б» в отношениях с Россией

Украина в отношениях с Россией готовится к «варианту Б» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Киев вместе с «западными партнерами» готовится к «варианту Б» в отношениях с Россией.

«Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над вариантом А — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся», - сказала дипломат изданию LB.ua.

В чем именно этот «вариант Б» заключается, Оксана Маркарова уточнять не стала.

Стоит отметить, что на Украине время от времени заявляют о «плане Б» по Донбассу. В частности, об этом еще два года назад говорили президент страны Владимир Зеленский и его помощники.

К слову, как писал kp.ru, на днях Зеленский подписал указ, которым запретил официальные внешнеполитические комментарии всем, кроме тех, кого уполномочил на это. Теперь делать заявления по поводу международных отношений, инициатив и внешней политики в Незалежной могут только три человека – президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

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