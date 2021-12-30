Washington Post: Байден намерен пригрозить Путину санкциями в случае «вторжения» на Украину

Байден намерен пригрозить Путину санкциями в случае «вторжения» на Украину Фото: сайт Кремля

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен заявить российскому лидеру Владимиру Путину о том, что в отношении России будут введены новые санкции, если РФ «вторгнется» на Украину, рассказал высокопоставленный чиновник в администрации американского президента.

Как отмечается в сообщении, во время предстоящей беседы глава Белого дома планирует сказать президенту России о мерах, предусмотренных в случае агрессии против Киева. США готовы действовать дипломатично, но у них приготовлен пакет экономических санкций, поскольку они намерены защитить Украину, пишет газета Washington Post.

Как писал сайт kp.ru, Байден во время предстоящего телефонного разговора с российским коллегой намерен заявить о важности деэскалации ситуации вокруг Украины. Президент США планирует провести телефонный разговор с Путиным в четверг, 30 декабря, в 23:30 по московскому времени.