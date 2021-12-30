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Политика30 декабря 2021 20:47

Путин и Байден начали переговоры по телефону

Разговор двух президентов начался в 23:35 по московскому времени
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Путин и Байден начали переговоры по телефону

Путин и Байден начали переговоры по телефону

Фото: REUTERS

30 декабря 2021 года начались переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Разговор глав государств начался в 23:35 по московскому времени. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Лидеры страны обсудят ряд важных вопросов, среди которых ситуация на Украине. Байден во время предстоящего телефонного разговора с Путиным намерен заявить о важности деэскалации.

Также дискуссии сторон предполагают рассмотрение дипломатического взаимодействия США с Россией.

Штатов предварительно собирается обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией, которые будут касаться вопросов гарантий безопасности, которые российская сторона ранее предоставила США и НАТО.

Ранее писал сайт kp.ru, предыдущие переговоры российского и американского президентов были в этом месяце. Они прошли 7 декабря в формате видеоконференции. Владимир Путин и Джо Байден разговаривали примерно два часа.