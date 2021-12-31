Путин и Байден завершили переговоры по телефону Фото: REUTERS

31 декабря российский президент Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсуждали важные темы 50 минут. Об этом сообщили в Белом доме.

Белый дом ранее показывал фото Байдена во время обсуждения с Путиным.

Как писал сайт kp.ru, 30 декабря 2021 года начались переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Разговор глав государств начался в 23:35 по московскому времени. Предполагалось, что лидеры стран обсудят ситуацию на Украине, а также поговорят о возможных контактах России с НАТО и с ОБСЕ.

Кроме этого, незадолго до начала переговоров Байден сообщал о планах обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией по вопросам гарантий безопасности.

До этого российский и американский президенты уже проводили переговоры в декабре 2021, но в формате видеоконференции. Тогда обсуждения длились примерно два часа.