Белый дом опубликовал фото Байдена во время телефонных переговоров с Путиным Фото: REUTERS

Белый дом 31 декабря опубликовал фото президента США Джо Байдена, который разговаривает по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Американский лидер на снимке сидит в кресле в кабинете за своим рабочим столом, в руке у него телефонная трубка, а на заднем плане видно флаг страны. На столе у президента Америки стоит несколько фоторамок с важными снимками и исписанные листы бумаги.

Напомним, 30 декабря 2021 года начались переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Разговор глав государств начался в 23:35 по московскому времени.

Лидеры страны обсудят ряд важных вопросов, среди которых ситуация на Украине. Байден во время предстоящего телефонного разговора с Путиным намерен заявить о важности деэскалации.