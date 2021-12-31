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Политика30 декабря 2021 22:44

Помощник президента РФ о разговоре Путина и Байдена: Россия ждет от Запада гарантий по безопасности

Он отметил, что переговоры российской и американской сторон были серьезными
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Помощник президента РФ о разговоре Путина и Байдена: Россия ждет от Запада гарантий по безопасности

Помощник президента РФ о разговоре Путина и Байдена: Россия ждет от Запада гарантий по безопасности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал телефонный разговор российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, Россия ждет от Запада гарантий по безопасности.

- Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной достаточно сложной ситуации будем вести себя так, как вели бы США, если наступательные вооружения были бы размещены около американских границ, - рассказал Ушаков журналистам.

Напомним, 17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.