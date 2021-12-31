Депутат Рады Волошин предрек Украине "разгром в войне" с Россией менее чем за 10 минут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший руководитель информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что в случае военного конфликта Россия сможет разгромить Украину менее чем за 10 минут.

По его мнению, РФ сможет уничтожить ключевые пункты управления государством, даже не заходя на украинскую территорию. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала UkrLife.

В ВСУ, как считает парламентарий, потеряет те немногие признаки современности, которые сейчас у нее есть.

- Они, наверное, совсем не понимают, что такое современная высокотехнологичная война, - заявил Волошин.

Напомним, ранее в Кремле не раз заявляли, что Россия не намерена ни на кого нападать. А что касается перемещения войск, то российские военные перемещаются исключительно на территории своего государства. К тому же сама Украина не видит опасности и угрозы "российского вторжения".