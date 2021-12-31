Российские космонавты выявили на МКС новые проблемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском сегменте Международной космической станции выявлены новые проблемы. Их обнаружили космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы, и знаете, как их излечить», – сказал глава госкорпорации во время разговора с членами экипажа МКС.

Рогозин выразил надежду, что космонавтам удастся устранить проблемы на станции.

Напомним, в марте этого года российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонт на корпусе модуля «Звезда», где была обнаружена трещина и несколько возможных мест негерметичности. Позже космонавт Иван Вагнер рассказал, что утечка воздуха после герметизации трещин снизилась в три раза.

Космонавт Павел Виноградов рассказывал kp.ru об сновных причинах возникновения трещин в корпусе МКС.