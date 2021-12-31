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Наука31 декабря 2021 16:19

Российские космонавты выявили на МКС новые проблемы

Специалисты знают, как устранить неполадки
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (34)Комментарии (34)(34)
Российские космонавты выявили на МКС новые проблемы

Российские космонавты выявили на МКС новые проблемы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском сегменте Международной космической станции выявлены новые проблемы. Их обнаружили космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы, и знаете, как их излечить», – сказал глава госкорпорации во время разговора с членами экипажа МКС.

Рогозин выразил надежду, что космонавтам удастся устранить проблемы на станции.

Напомним, в марте этого года российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонт на корпусе модуля «Звезда», где была обнаружена трещина и несколько возможных мест негерметичности. Позже космонавт Иван Вагнер рассказал, что утечка воздуха после герметизации трещин снизилась в три раза.

Космонавт Павел Виноградов рассказывал kp.ru об сновных причинах возникновения трещин в корпусе МКС.