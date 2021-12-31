Госдепартамент: НАТО готово к содержательному разговору с Россией

НАТО готово к содержательному разговору с Россией, заявили в Госдепе Фото: Владимир Машатин/ТАСС

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили предстоящие переговоры по безопасности между Россией и Североатлантическом альянсом и США, по итогам беседы было заявлено, что Брюссель готов к содержательному разговору с Москвой.

«Североатлантический союз готов к конструктивному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», – сообщается в Twitter Госдепартамента.

Как писал сайт kp.ru, переговоры между представителями России и НАТО по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2021, после чего пройдут контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Еще раньше – 10 января 2021 – состоится встреча по стратегической стабильности между представителями Москвы и Вашингтона.

Напомним, ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Всего было подготовлено два предложения, основными положениями одного из них было исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины.