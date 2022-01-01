Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России Фото: REUTERS

Более 20 американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту страны Джо Байдену с призывом опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России в случае эскалации ситуации с Украиной.

Заявление также подписали экс-послы США в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма. Обращение к американскому лидеру опубликовано на сайте Атлантического совета.

Дипломаты полагают, что этот шаг повлияет на действия российской стороны.

Накануне Байден заявил, что во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал ясно понять, что "вторжение" РФ на Украину недопустимо. Он также добавил, что это грозит для российской стороны введением санкций. Что касается позиции РФ, то президент страны Владимир Путин предупредил Байдена, что ужесточение санкций может привести к разрыву отношений между сторонами, что в конечном счете может обернуться серьезнейшим ущербом для отношений России с Западом.

Ранее сайт kp.ru писал, что российская сторона не намерена ни на кого нападать. Также на Украине заявляли об отсутствии угрозы от РФ о которой постоянно предупреждает Запад.