Байден пригрозил Путину санкциями в случае "вторжения" России на Украину Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал ясно понять, что "вторжение" РФ на Украину недопустимо.

Он также добавил, что это грозит для российской стороны введением санкций.

- Я ясно дал понять Путину, что если он сделает какие-то дальнейшие шаги, пойдет на Украину, с нашей стороны будут серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе. Это будет высокая цена для России, - сказал Байден, трансляцию его выступления вели американские новостные телеканалы.

Напомним, в ночь с 30 на 31 декабря российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсуждали важные темы 50 минут.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Владимир Путин предупредил Джо Байдена, что ужесточение санкций может привести к разрыву отношений между сторонами. Это в конечном счете может обернуться серьезнейшим ущербом для отношений России с Западом.

К тому же Россия уже неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать, а "угрозы от РФ" не видят даже на самой Украине.