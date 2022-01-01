В России запретили называть вином алкогольную продукцию не из винограда

Вином теперь можно называть только продукцию из винограда Фото: REUTERS

С 1 января 2022 года в России вступили в силу новые требования к алкогольной продукции, регламентирующие использование слов "вино" и "шампанское", а также производных от них на этикетках алкогольной продукции.

В частности, использовать наименование "шампанское" на территории страны могут только российские производители. А вином теперь запрещено называть напитки, которые сделаны не из винограда.

Например, если раньше напитки из плодов фруктов называли фруктовым вином, то теперь это будет плодовой алкогольной продукцией.

Алкоголь, нарушающий законодательство, будет признан фальсификатом и изъят с прилавков торговых точек.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России с 2022 года могут увеличиться цены на шампанское. С таким предложением выступила Ассоциация производителей игристых вин.

Производители обратились в Минфин с предложением проиндексировать минимальную розничную цену на шампанские вина с 2022 года без малого на 18 процентов – со 169 до 199 рублей за 0,75 л.