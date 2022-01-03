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В мире3 января 2022 18:27

Умер Игорь Богданов, известный своими пластическими операциями шоумен

Игорь Богданов умер через несколько дней после смерти брата-близнеца
Наталья СМИРНОВА
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Шоумен Игорь Богданов

Шоумен Игорь Богданов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шоумен и телеведущий Игорь Богданов, также известный как один из братьев-близнецов Богданофф, умер в возрасте 72 лет. Он всего на несколько дней пережил своего брата - Григорий ("Гришка") Богданов умер в парижском госпитале 29 декабря 2021 года.

Как сообщил телеканал BFMTV, Игорь Богданов был болен коронавирусной инфекцией. Он скончался утром в понедельник, 3 января. По словам родственников телезвезды, Богданов ушел из жизни в окружении близких людей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Игорь и Григорий Богдановы — звезды французского телевидения русского происхождения. В 80-е они прославились как ведущие научно-популярного шоу «Время Х», рассказывавшего зрителям о тайнах космоса и достижениях науки. Позже, в современном интернете братья Богдановы стали популярны благодаря своей необычной внешности, которая сделала их героями мемов и шуток.