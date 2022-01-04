НАТО подтвердило переговоры с Россией по гарантиям безопасности 12 января 2022 года

Североатлантический альянс подтвердил переговоры с Россией по гарантиям безопасности 12 января 2022 года Фото: REUTERS

В НАТО сообщили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 декабря 2022 года. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года, — цитирует сообщение пресс-службы альянса ТАСС.

Там же говорится, что диалог должен основываться на взаимности, а также давать ответы на озабоченности альянса по поводу действий России.

Напомним, еще раньше – 10 января 2021 – состоится встреча по стратегической стабильности между представителями Москвы и Вашингтона. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к содержательному разговору с Москвой.

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.