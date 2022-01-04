Сенатор Пушков заявил, что Байден не сможет вернуть США образ демократического государства

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что действующий американский лидер Джо Байден не сможет вернуть Соединенным Штатам Америки образ «правового прозрачного демократического» государства.

- Этот образ и прежде был ложным, но после скандальных выборов 2020 года он рухнул окончательно, — написал член Совета Федерации у себя в Telegram.

В качестве доказательства этого он привел в пример недавние сообщения о массовом воровстве помощи пострадавшим от коронавируса в США.

Ранее Алексей Пушков заявил, что Джо Байден не будет вводить новые антироссийские санкции. По мнению политика, американский лидер более дальновиден, чем его администрация. Сенатор считает, что новые санкции полностью развяжут руки Кремлю на международной арене.

До этого Алексей Пушков заявил, что призыв бывших американских послов обнародовать список санкций, которые будут введены против Москвы, если та нападет на Украину является попыткой сорвать предстоящие переговоры между Россией и США. Пушков отметил, что подобные угрозы о так называемых адских санкций вместо предоставления Москвы гарантий безопасности является верным средством сорвать диалог.