Президент Казахстана Токаев обратился к протестующим на двух языках

В Казахстане 4 января прошли несанкционированные митинги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим. Днем во вторник, 4 января, на улицы вышли сотни людей, требующих снижения цен на топливо.

Как заявил глава государства, власть не падет от беспорядков, вызванных несанкционированными митингами. При этом Токаев призвал протестующих к мирному разрешению конфликта. Свое обращение, сделанное в видеоформате, он дублировал на двух языках.

Токаев также напомнил казахстанцам, что им не стоит поддаваться на провокации и нарушать закон из-за "эйфории митинговщины".

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет", - подчеркнул Токаев.

Как ранее писал сайт kp.ru, в столице Казахстана Нур-Султане днем 4 января начались задержания на несанкционированной акции протеста. Люди вышли на улицы в качестве протеста против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа.

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