Власти Казахстана, которые первые стуки не реагировали на протесты, 3-го января объявили о снижении цен на газ до 80-90 тенге. Фото: YouTube

С каждым часом становится все более ясно, что нынешние протесты в Казахстане вспыхнули не из-за экономических причин. И что подорожание газового топлива для автомобилей (до уровней, о которых мечтают российские автомобилисты) было лишь поводом.

Напомним, стоимость литра газа на АГНКС взлетела с 60 до 120 тенге (около 20 рублей по курсу). Вышедшие на улицы и площади протестующие в двух городах Жанаозен и Актау на юго-западе Казахстана (полуостров Мангышлак) потребовали не просто вернуть цены в исходное состояние, а снизить их до 50 тенге. Власти, которые первые стуки не реагировали на протесты, 3-го января все же смогли объявить о снижении цен до 80-90 тенге. Но протестующих это не устроило. Они продолжали настаивать на своем, и никакие заверения, что 50 тенге делает добычу газа нерентабельной на них не действовали. Наконец, уже сегодня в половине седьмого вечера по местному времени вице-премьер Ералы Тугжанов вышел к участникам протеста в Актау и обнародовал решение правительственной комиссии о снижении цены на газ в области до 50 тенге.

Но, похоже, было уже поздно. К этому времени на протесты вышли во многих других городах Казахстана. К Актау и Жанаозену добавились Атырау (бывший Гурьев), Актобе (экс-Актюбинск), Костанае, Шымкент, Караганда, Уральск. Небольшие группы протестующих появились в Алма-Ате и Нур-Султане. Причем, характер действий протестующих и их лозунги изменились.

Акима Манистауской области просто не пустили в регион, перекрыв дорогу. Перекрытие дорого стало одним из фирменных почерков участников протестов. В Актобе просто опустили шлагбаум на железнодорожном переезде на одной из самых важных городских транспортных артерий и перекрыли все движение напрочь.

В Атырау и Уральске протестующие схлестнулись с полицией, но драку удалось, по крайней мере, пока достаточно быстро прекратить. В Актау вышедшего к ним вице-премьера участники митинга взяли фактически в заложники и пообещали, что будут держать его, пока к ним не приедет президент страны Токаев. Появились и первые примеры координации действий протестующих в разных городах. Так, например, если полицейский спецназ не будет отведен за пределы площади, на которой собрались протестующие в Атырау, участники протеста в Актау решили после 18-30 брать штурмом здания городской и областной администрации своего областного центра.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: REUTERS

Сам Токаев пообещал провести 5 января совещание с правительством по вопросам социально-экономической ситуации. Но в условиях нарастающих протестов это может и не оказать никакого влияния на накал протестов, которые пока только ширятся, захватывая все новые и новые города.

Что касается лозунгов, то про сжиженный газ уже никто не помнит. Да и что о нем говорить, если власти удовлетворили это требование. Теперь протестующие требуют снизить цены на продукты питания и ликвидировать безработицу. Но все больше начинают скандировать "Правительство в отставку!", "Мажилис (парламент) в отставку!", требуют новых "демократических" выборов по всей стране. Появившиеся среди протестующих националистически настроенные молодчики скандируют: "Ресей, кет! Шал, кет!" (Россия, уходи! Старик, уходи!). Последнее явно относится к первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, а первое, как вы уже, наверное, поняли, к России. В разных городах все чаще над площадями разносится требование "Свободу политзаключенным!" Согласитесь, все это уже мало похоже на протест ради снижения цен на литр газового топлива для автомобилей.

Кроме националистов, в протесте стали проявляться и "евродемократически" ориентированные местные либералы. Адвокат Айгюль на площади в Актау заявила, что в ближайшее время в регион прибудет делегация, состоящая из членов Европарламента, которые могут наложить санкции на активы членов правительства за рубежом. И ей можно поверить: санкции – это первое, что обещает и чем грозит Европа действующей власти, защищая протестующих в странах "тоталитарных режимов".

Полиция начала задерживать наиболее активных участников протеста в Арытау, Алма-Ате и Нур-Султане. Уровень противостояния нарастает. О газе за 50 тенге все уже, похоже, забыли.

И, хотя перспектив у нынешних протестов перерасти в полноценный майдан по типу украинского не так много, как некоторым кажется (в силу того, что протестная масса не достигла критического уровня, в первую очередь, в столице) события ближайших суток покажут, сумеет ли власть в Казахстане переломить ситуацию в свою пользу.