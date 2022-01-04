Видео беспорядков в Казахстане 4 января 2022 года появилось в сети. фото: кадр видео

Во вторник сразу в нескольких городах Казахстана начались акции протестов. Митингующие вышли на улицы из-за резкого повышения цен на газ. В сети появилось видео беспорядков в Казахстане 4 января 2022 года, которое опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, как полиция применяет слезоточивый газ. А на другом ролике показано, как все вокруг заволокло дымом из-за столкновений протестующих граждан с силовиками. На кадрах также видно, как на улицах появились десятки спецмашины в Алма-Ате.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Казахстане стоимость литра газа на АГНКС взлетела с 60 до 120 тенге. В результате на улицы и площади в городах Жанаозен и Актау вышли протестующие. Они потребовали от власти не просто вернуть цены в исходное состояние, а снизить их до 50 тенге.

Позже митинги начались и в других городах республики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим. он заявил, что власть не падет от беспорядков, вызванных несанкционированными митингами.