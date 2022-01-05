Указом о ЧП в Алма-Ате ограничена свобода передвижения Фото: REUTERS

С 5 января в Алма-Ате устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. Также ограничением касается и Мангистауской области Казахстана.

В городе и области, согласно документу, будет проводится проверка документов, личный досмотр и досмотр машин.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в городе Алматы и в Мангистауской области на две недели. Он необходим для обеспечения общественной безопасности и восстановления правопорядка. Теперь с 5 января с 01:30 до 00:00 19 января 2022 года в городе и области ограничен въезд и выезд, запрещается проведение всех массовых мероприятий, а также временно изымается и приостанавливается продажа оружия.

Ранее сайт Kp.ru публиковал видео беспорядков в Казахстане. На кадрах видно, как полиция применяет слезоточивый газ. А на другом ролике показано, как все вокруг заволокло дымом из-за столкновений протестующих граждан с силовиками.