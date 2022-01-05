Первый замгоссекретаря Уэнди Шерман возглавит делегацию США на переговорах с Россией в Женеве Фото: REUTERS

Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Об этом журналистам объявил на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.

Сами переговоры России и США в Женев запланированы на 10 января 2022 года. Российский МИД ранее сообщал, что от РФ делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

До этого в НАТО сообщали, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН. Предполагается, что диалог должен основываться на взаимности, а также давать ответы на озабоченности альянса по поводу действий России.

Напомним, еще раньше – 10 января 2022 года – состоится встреча по стратегической стабильности между представителями Москвы и Вашингтона.