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В мире5 января 2022 3:48

Глава Минобороны Японии оценил дальность полета возможной ракеты КНДР

По его мнению, она могла преодолеть около 500 километров
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Глава Минобороны Японии оценил дальность полета возможной ракеты КНДР

Глава Минобороны Японии оценил дальность полета возможной ракеты КНДР

Фото: REUTERS

Баллистическая ракета, которая предположительно была выпущена КНДР, могла пролететь примерно 500 километров. Такое предположение журналистам озвучил глава министерства обороны Японии Нобуо Киси.

- Мы предполагаем, что в случае запуска баллистической ракеты по обычной траектории, она пролетела около 500 километров, - заявил руководитель военного ведомства, слова которого цитируют РИА Новости.

За насколько часов до этого этого заявления издание Yonhap сообщало, что КНДР 5 января запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. Но при этом не было известно ни о каких подробностях и не говорилось ни о каких-либо деталях запуска снаряда.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя запуск, назвал прискорбным тот факт, что КНДР продолжает проводить ракетные испытания.