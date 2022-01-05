Токаев поручил провести расследование о ценовом сговоре в сфере реализации сжиженного газа

Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа, а также заявил о необходимости качественной перезагрузки данной отрасли республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания правительства.

Как сообщается, по итогам заседания президент поручил Генеральной прокуратуре и Агентству по защите конкуренции «провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий» в области реализации сжиженного газа.

«Постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись», - приводит пресс-служба слова главы Казахстана, который призвал провести «качественную перезагрузку газовой отрасли» для того, чтобы «обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка».

Напомним, Токаев вел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области для обеспечения общественной безопасности и восстановления правопорядка. Режим ЧП будет действовать с 5 января с 01:30 до 00:00 19 января 2022 года. Все это было сделано после протестов из-за резкого роста цены на газ. В нескольких городах республики на улицах начали появляться митингующие. Позже акции протестов переросли в столкновения демонстрантов с полицией.