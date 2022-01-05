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В мире5 января 2022 5:02

Токаев заявил, что особая вина за протесты в Казахстане лежит на правительстве

Президент республики отдельно отметил вину Министерства энергетики
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в стране лежит на правительстве республике.

«Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента, где отмечается, что, в частности, вина лежит на Министерстве энергетики.

Глава государства также сообщил о постепенном выправлении ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 5 января, Токаев принял отставку правительства. Временно-исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Члены правительства республики продолжат свою работу до утверждения нового состава кабмина.

Напомним, ранее президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области для обеспечения общественной безопасности, что стало необходимым на фоне протестов из-за повышения цен на газ.