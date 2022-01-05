Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ в Казахстане

Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил на полгода ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года», - заявил глава государства в ходе совещания по социально-экономическим вопросам утром в среду, 5 января.

Токаев также дал поручение рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для граждан сроком на 180 дней и ввести госрегулирование цен на социально значимым продовольственным товарам.

Напомним, резкий рост цен на газ привел к массовым протестам. Акции прошли в нескольких городах республики, но позже переросли в столкновения демонстрантов с полицией. На фоне беспорядков в Алма-Ате и Мангистауской области ввели режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. Как писал сайт kp.ru, Токаев заявил, что особая вина за протесты лежит на правительстве.