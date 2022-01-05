В Казахстане реализацию сжиженного газа через электронную площадку перенесут на год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов в ходе совещания дал поручение перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки. Об этом говорится на сайте правительства республики.

«Смаилов поручил ... проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина, где отмечается, что также дано поручение доработать план развития газовой отрасли.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил на полгода ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, а также поручил рассмотреть необходимость для моратория на повышение коммунальных тарифов для граждан. Все это произошло на фоне протестов из-за резкого роста цен на газ. Как писал сайт kp.ru, глава республики заявил, что особая вина за протесты лежит на правительстве.