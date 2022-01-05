МИД РФ внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва внимательно следит за развитием событий в Казахстане. Такое заявление сделали в среду, 5 января, в Министерстве иностранных дел, уточнив, что в настоящее время данных о пострадавших в республике российских гражданах нет.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», - приводит ТАСС заявление ведомства.

Напомним, днем ранее, во вторник, 4 января, демонстранты вышли на улицы из-за повышения цен на газ. Как писал сайт kp.ru, акции протеста, которые переросли в беспорядки, продолжаются и в среду, 5 января, несмотря на меры, принятые правительством республики для снижения стоимости топлива.

В Министерстве внутренних дел республики ранее заявили, что в ходе незаконных акций пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а также были повреждены 37 служебных автомобилей. За нарушения общественного порядка правоохранительные органы задержали более 200 человек.