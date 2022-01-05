Ряд полицейских присоединились к протестующим в Алма-Ате

Полицейские присоединились к протестующим в Алма-Ате Фото: REUTERS

В Алма-Ате некоторые сотрудники полиции, которые сдерживали участников акций протеста, перешли на сторону протестующих.

На опубликованных видео можно увидеть, что сотрудники идут вместе с протестующими по центру города, а некоторые правоохранители едут на машинах вместе с ними.

Как передает информационный портал Orda.kz, сотрудники полиции в казахстанском городе Актобе также перешли на сторону протестующих, заявив, что они «с народом», и не собираются «поднимать руку на народ».

Напомним, демонстранты вышли на улицы с акцией протеста в связи с резким ростом цен на газ. На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевв в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области ввел режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. Однако, как писал сайт kp.ru, протесты продолжаются. Сообщают о столкновениях протестующих с полицией, которая применяет спецсредства.