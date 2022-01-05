Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание городской администрации Фото: REUTERS

В среду, 5 января, в Алма-Ате протестующие ворвались в здание городской администрации.

Как передает Telegram-канал Readovka, опубликовавший видео захвата здания, инцидент произошел утром после ожесточенных стычек с полицейскими у дверей администрации города. Участникам акции протеста удалось ворваться внутрь здания, после чего они дошли до овального зала заседаний с государственными флагами.

Отмечается, что захват мэрии длился недолго, поскольку вскоре правоохранители вынудили протестующих покинуть помещение.

Напомним, демонстранты вышли на улицы с акцией протеста, поводом для которых стал резкий рост цен на газ. На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевв в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области ввел режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. Режим ЧП действует со среды, 5 января. Однако, как писал сайт kp.ru, протесты продолжаются. Сообщают о столкновениях протестующих с полицией, которая применяет спецсредства.