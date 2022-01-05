Песков заявил, что Казахстан сможет самостоятельно решить внутренние проблемы

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казахстан сможет самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что в данном случае важно, чтобы никто не вмешивался извне.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы … Важно, чтобы никто не вмешивался извне», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, акции протеста начались из-за резкого роста цен на газ, однако позже протесты переросли в столкновения с правоохранителями. На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области и Нур-Султане. Однако протесты продолжаются.

Как писал сайт kp.ru, Токаев обратился к гражданам республики на фоне протестов в стране, отметив, что все законные просьбы и требования «будут внимательно учтены» и власти государства примут соответствующие решения. Он также заявил, что в четверг, 6 января, состоится рабочее совещание по данным вопросам.