Оператор Казахтелеком отключил интернет во всей республике Фото: REUTERS

Оператор Казахтелеком отключил интернет во всем Казахстане. Согласно данным проекта GlobalCheck, в республике не работают интернет и мобильная связь.

Основатель сервисов Red Shield VPN и GlobalCheck Владислав Здольников заявил, что речь идет о «тотальном отключении интернета в стране». Он напомнил, что со вторника, 4 января, можно было наблюдать полное отключение сотовой связи, а также частичное отключение проводного интернета.

«В некоторых регионах Казахстана блокировались только определенные ресурсы, Telegram, а ночью начали блокировать VPN-сервисы. Полчаса назад мы зафиксировали полное отключение интернета во всем Казахстане, это точно касается «Казахтелекома» и, скорее всего, оператора Билайн», - приводит The Insider слова основателя сервисов.

Напомним, в Казахстане продолжаются акции протеста, вызванные резким ростом цен на газ. Из-за беспорядков в некоторых регионах и городах Казахстана ввели режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка, однако, как писал сайт kp.ru, протесты продолжаются. Кроме того, сообщают о столкновениях протестующих с полицией, которая применяет спецсредства.