Токаев заявил о жертвах среди силовиков в ходе протестов в Казахстане

Президент Казахстана Токаев заявил о жертвах среди силовиков в ходе протестов 4-5 января. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев в среду 5 января заявил о жертвах среди силовиков в ходе беспорядков в стране. Об этом он сказал в обращении к нации.

Массовые атаки на представителей силовых служб идут в Алма-Ате, заявил Токаев. По словам президента Казахстана, среди военнослужащих есть убитые и раненые. Толпы нападают на военнослужащих и избивают их. Также, по словам Токаева, зафиксированы случаи, когда протестующие снимали с силовиков одежду и раздетыми водили их по улицам. Отмечено много фактов мародерства, толпы грабят магазины, заявил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что хулиганы хорошо организованы, что позволяет сделать выводы о тщательно продуманном плане действий и финансовой мотивированности заговорщиков.

Токаев также объявил, что с 5 января становится во главе Совета Безопасности, пожизненным главой которого ранее был экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Касым-Жомат Токаев заявил о намерении максимально жестко подавить протесты. Также он пообещал в ближайшем времени озвучить новые предложения по политической трансформации.

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