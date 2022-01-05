Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 13:22

Токаев в обращении к нации пообещал жесткие действия в ответ на протесты в Казахстане

Президент Казахстана заявил, что не покинет столицу из-за беспорядков
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (32)Комментарии (32)(32)
Токаев возглавил Совет безопасности и пообещал жестко подавить протесты.

Токаев возглавил Совет безопасности и пообещал жестко подавить протесты.

Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев 5 января выступает с обращением к нации. Это уже второе за сутки обращение казахского президента к нации в связи со вспыхнувшими в стране протестами.

Токаев заявил, что с 5 января вступает в должность главы Совета безопасности Казахстана и пообещал жестко подавить беспорядки. Также Токаев сказал, что не покинет столицу и намерен оставаться «вместе с народом», что бы ни случилось.

Протесты в Казахстане начались во вторник 4 января, поводом послужило резкое повышение цен на газ. За прямой трансляцией происходящего в Казахстане следите здесь на kp.ru.

Сообщается об отключении в стране интернета и телефонной связи.

В Алма-Ате протестующие в ходе беспорядков захватили здание городской администрации, сообщалось о поджогах автомобилей, в том числе скорой помощи и техники МЧС.

Также на kp.ru читайте, как толпа протестующих напала на специального корреспондента «Комсомолки» Владимира Ворсобина.