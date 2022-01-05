Токаев в обращении к нации пообещал жесткие действия в ответ на протесты в Казахстане

Токаев возглавил Совет безопасности и пообещал жестко подавить протесты. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев 5 января выступает с обращением к нации. Это уже второе за сутки обращение казахского президента к нации в связи со вспыхнувшими в стране протестами.

Токаев заявил, что с 5 января вступает в должность главы Совета безопасности Казахстана и пообещал жестко подавить беспорядки. Также Токаев сказал, что не покинет столицу и намерен оставаться «вместе с народом», что бы ни случилось.

Протесты в Казахстане начались во вторник 4 января, поводом послужило резкое повышение цен на газ. За прямой трансляцией происходящего в Казахстане следите здесь на kp.ru.

Сообщается об отключении в стране интернета и телефонной связи.

В Алма-Ате протестующие в ходе беспорядков захватили здание городской администрации, сообщалось о поджогах автомобилей, в том числе скорой помощи и техники МЧС.

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