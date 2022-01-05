В Алма-Ате протестующие захватывают административные здания и жгут машины. Фото: REUTERS

В ходе беспорядков в Алма-Ате протестующие захватили здание Департамента полиции и подожгли здание прокуратуры. Об этом сообщает Orda.kz.

Также протестующие заняли и громят резиденцию президента в Алма-Ате. Сотрудники силовых служб покинули здание. Сообщается, что многие протестующие в Алма-Ате вооружены огнестрельным оружием, у них замечены карабины и автоматы, они поджигают машины, в том числе и спецтехнику – автомобили скорой помощи, полиции, МЧС.

Издание информирует о погромах в других административных зданиях и зданиях различных служб, также группа протестующих направилась к аэропорту Алма-Аты.

Ранее президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев в среду 5 января в обращении к нации заявил о жертвах среди силовиков в ходе беспорядков в стране, отметив, что массовые атаки на представителей силовых служб идут именно в Алма-Ате.

Беспорядки в Казахстане начались 4 января, поводом послужило резкое повышение цен на газ. Онлайн-трансляция происходящего здесь на kp.ru.