Международный аэропорт Алма-Аты захватили протестующие

Протестующие в Казахстане захватили аэропорт в Алма-Ате, пассажиры эвакуированы. Фото: REUTERS

Протестующие в Казахстане захватили международный аэропорт в Алма-Аты. Об этом сообщает портал Orda.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По сообщениям пресс-службы, на территории аэропорта находится не менее 45 протестующих, пассажиров эвакуировали сотрудники аэропорта, а военные покинули его территорию.

Ранее сообщалось, что группа протестующих в Алма-Ате направляется в сторону аэропорта.

«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолёт. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», – цитирует сообщение пресс-службы аэропорта Orda.kz.

Ранее президент Казахстана Токаев заявил о нескольких убитых в ходе беспорядков силовиках.

Онлайн-трансляция происходящего в Казахстане здесь.