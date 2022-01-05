ЕС призывает все стороны конфликта в Казахстане избегать эскалации и насилия

ЕС призвал все стороны конфликта в Казахстане избегать эскалации и насилия. Фото: REUTERS

Евросоз призвал все стороны конфликта в Казахстане избегать эскалации и насилия. Об этом сказано в заявлении ЕС по поводу ситуации в Казахстане, которое было опубликовано 5 января 2022 года.

В ЕС отметили, что власти Казахстана должны уважать право народа на мирный протест, но в то же время демонстранты не должны прибегать к насилию.

Также в заявлении ЕС отмечается, что Евросоюз ожидает от Казахстана соблюдения свободы СМИ и предоставления доступа к информации о происходящем в стране.

"Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев выступил с обращением к нации, в котором пообещал жесткое подавление протестов.

Сообщалось также, что протестующие захватывают здания, грабят магазины и поджигают автомобили в разных регионах Казахстана.

Трансляция происходящего в Казахстане здесь на kp.ru.