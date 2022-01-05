Казахский космонавт Аубакиров призвал ввести в страну войска ОДКБ

Первый казахский космонавт призвал ввести в страну войска ОДКБ. Фото: REUTERS

Первый казахский космонавт Токтар Аубакиров предложил Казахстану призвать в страну войска ОДКБ. Герой Казахстана считает, что в стране не хватает собственных сил, чтобы подавить беспорядки. Также Аубакиров отметил, что казахстанские силовики могут испытывать чувство жалости к согражданам и из-за этого недостаточно эффективно работать на подавлении протестов.

«Если нам в Казахстане не хватает наших сил подавить… Если мы жалеем, (и это правильно: как я своего брата убивать буду?) давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор, что всегда, во всех случаях, когда мне будет тяжело, вы помогите пожалуйста, и мы вам будем помогать.. Этот договор есть - ОДКБ. Если сюда войдут войска ОДКБ, лишним это не будет», - сказал космонавт в эфире государственного телеканала «Хабар 24» в среду 5 января.

ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности. В нее входят шесть стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Казахстан и Таджикистан. Задачей ОДКБ является "защита территориально-экономического пространства стран участниц договора совместными усилиями армий".

Ранее президент Казахстана Токаев заявил, что подавление протестов будет жестким. В стране уже введено чрезвычайное положение.