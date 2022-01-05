Белый дом заявил о непричастности к беспорядкам в Казахстане

Белый дом заявил о непричастности к событиям в Казахстане. Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отвергла предположения о причастности США к организации протестов в Казахстане в январе 2022 года. Псаки назвала такие предположения «безумными», пишет Известия.

В то же время Псаки призвала власти Казахстана к сдержанности в отношении протестующих. Комментируя в среду 5 января ситуацию в Казахстане, пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США выступают за соблюдение прав граждан на мирный протест.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев заявил о намерении жестко подавить протест.

Напомним, поводом для протестов в Казахстане стало резкое повышение цен на газ. За считанные дни беспорядки охватили большую часть страны, сообщалось, что протестующие захватывают или предпринимают попытки захватить административные здания и офисы силовых структур, аэропорты и другие объекты. В Казахстане 5 января введено чрезвычайное положение на территории всей страны.

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