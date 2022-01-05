МИД РФ рекомендует не посещать места скопления людей из-за ситуации в Казахстане

Россиянам, находящимся в Казахстане, рекомендуют избегать скоплений людей. Фото: REUTERS

В российском МИД дали несколько рекомендаций россиянам, которые находятся в Казахстане. В связи с проходящими в стране протестами Ситуационно-кризисный центр МИД России рекомендует россиянам быть осторожными и по возможности воздерживаться от посещения мест, где скапливается много людей.

Также россиянам рекомендовано не выходить из гостиниц или других мест, где они находятся. Министерство напоминает и о необходимости следить за сообщениями загранучреждений и МИД РФ.

«В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России», - говорится в сообщении.

О том, чего ждать России и русским от бунта в Казахстане, читайте здесь на kp.ru.

За событиями протестов в Казахстане можно следить в прямой онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.