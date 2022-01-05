Токаев сменил главу Комитета национальной безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Комитета национальной безопасности страны. Им стал стал Ермек Сагимбаев. Прошлого руководителя ведомства Токаев указом отправил в отставку.

До этого действующий казахский лидер занял должность председателя Совета безопасности страны, сменив на этом посту бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Об этом Токаев заявил в экстренном обращении к нации 5 января 2022 года.

Ранее в Казахстане введен режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Это предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

Президент Казахстана Токаев обратился к нации на фоне массовых протестов, которые продолжаются несколько дней. Поводом к началу беспорядков послужило резкое повышение цен на газ. Протесты начались в нескольких городах, позже охватили многие регионы республики Казахстан.