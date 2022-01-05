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В мире5 января 2022 19:48

Протестующие захватили в Алма-Ате здание управления Комитета нацбезопасности

В здание ворвались несколько десятков митингующих
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Протестующие захватили в Алма-Ате здание управления Комитета нацбезопасности

Протестующие захватили в Алма-Ате здание управления Комитета нацбезопасности

Фото: REUTERS

В Казахстане в городе Алма-Ата протестующие захватили здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидца произошедшего.

- Несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алма-Ате и полностью его захватили, - рассказал источник. Он также добавил, что протестующие атаковали здание вооружившись металлическими прутами и камнями.

5 января в Казахстане власти ввели режим чрезвычайного положения на территории всей страны. ЧП предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов. Чрезвычайное положение введено в связи с беспорядками, которые начались вначале в нескольких городах страны.

До этого президент Казахстана Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в двух регионах страны - Алма-Ате и Мангистауской области до 19 января 2022 года.