В КНДР подтвердили проведение испытаний гиперзвуковой ракеты Фото: REUTERS

Северная Корея (КНДР) подтвердила, что накануне провела испытание гиперзвуковой ракеты. Дальность полета составила 700 километров.

По данным "Ренхап", в КНДР считают, что снаряд "точно попал в цель". Также известно, что ракета пролетела вверх на 120 километров.

КНДР 5 января запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. Баллистическая ракета, которая как предполагали в Японии, выпущенная в КНДР, могла пролететь примерно 500 километров. Такое предположение журналистам озвучил глава министерства обороны Японии Нобуо Киси.

В 2022 году со стороны КНДР это было первое испытание вооружений. До этого подобный запуск проводился осенью 2021 года.

В сентябре 2021 года сообщалось, что КНДР провела испытания новой крылатой ракеты. Испытания прошли успешно. А затем Пхеньян заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты большой дальности.