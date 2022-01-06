Все финансовые организации Казахстана приостановили работу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все финансовые организации Казахстана временно приостановили свою работу после контртеррористской операции и сбоев интернета. Такое заявление сделал пресс-секретарь Нацбанка республики Олжаса Рамазанова.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористских операций … и учитывая временные сбои в работе интернета ... сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», - приводит его слова телеканал «Хабар 24».

Рамазанова также заявил, что такая мера направлена на защиту жизни и здоровья работников и клиентов финансовых организаций.

Как писал сайт kp.ru, ранее в столице Казахстана Нур-Султане и Алма-Ате отключена телефонная связь, а оператор Казахтелеком отключил интернет во всей республике.

Напомним, в Казахстане начались акции протеста, вызванные резким ростом цен на газ. Из-за беспорядков в некоторых регионах и городах страны ввели режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. Позже режим ЧП был объявлен по всей стране.