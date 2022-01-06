Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире6 января 2022 5:28

Военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате

Сообщается, что двое погромщиков остаются на баррикадах
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (28)Комментарии (28)(28)
Военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате

Военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате

Фото: REUTERS

Военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате, где ранее началась перестрелка.

«Абсолютно все военнослужащие покинули место события... Никакого оцепления военные не оставили», - передает агентство Sputnik Казахстан в Telegram, где уточняют, что по меньшей мере «двое погромщиков остаются на баррикадах махать флагами».

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что на площади около 50 единиц техники, а в центре площади находится примерно 200 вооруженных протестующих, некоторые с огнестрельным оружием. Также сообщалось о десяти выстрелах, при этом, согласно приведённым данным, стреляли не правоохранители.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались из-за резкого повышения цен на газ, однако позже протесты переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, по всей стране объявлен режим ЧП.