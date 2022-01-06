Военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате Фото: REUTERS

Военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате, где ранее началась перестрелка.

«Абсолютно все военнослужащие покинули место события... Никакого оцепления военные не оставили», - передает агентство Sputnik Казахстан в Telegram, где уточняют, что по меньшей мере «двое погромщиков остаются на баррикадах махать флагами».

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что на площади около 50 единиц техники, а в центре площади находится примерно 200 вооруженных протестующих, некоторые с огнестрельным оружием. Также сообщалось о десяти выстрелах, при этом, согласно приведённым данным, стреляли не правоохранители.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались из-за резкого повышения цен на газ, однако позже протесты переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, по всей стране объявлен режим ЧП.