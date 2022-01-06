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В мире6 января 2022 5:51

Десятки нападавших ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Аты

Полиция города сообщила о попытке штурма здания ведомства
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Десятки нападавших ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Аты

Десятки нападавших ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Аты

Фото: REUTERS

Десятки нападавших ликвидированы в ночь на четверг, 6 января, при попытке штурма здания полиции в Алматы. Такое заявление сделали в ведомстве, отметив, что попытка штурма не удалась.

«Ночью была предпринята попытка штурма здания полиции Алма-Аты, десятки нападавших ликвидированы», - говорится в заявлении полиции города.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение, что на Республики в Алма-Ате находится около 200 вооруженных протестующих, некоторые с огнестрельным оружием. Также сообщалось о десяти выстрелах, при этом, согласно приведённым данным, стреляли не правоохранители. Отмечалось, что там находится около 50 единиц техники, однако позже появилось сообщение о том, что военные сняли оцепление и покинули площадь.

Напомним, акции протеста начались в Казахстане из-за резкого повышения цен на газ, однако позже акции переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, по всей республике объявлен режим ЧП.