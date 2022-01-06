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Происшествия6 января 2022 7:22

Более тысячи человек пострадали в результате беспорядков в Казахстане

Почти 400 человек госпитализированы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Более тысячи человек пострадали в результате беспорядков в Казахстане

Более тысячи человек пострадали в результате беспорядков в Казахстане

Фото: REUTERS

В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек, из которых почти 400 госпитализированы, а более 60 направлены в реанимацию. Такие данные в четверг, 6 января, привело Министерство здравоохранения республики.

«Свыше тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации», - приводит телеканала «Хабар-24» официальные данные ведомства.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили о восьми погибших во время беспорядков сотрудниках силовых ведомств. Как уточнили в ведомстве, протестующие использовали против правоохранителей камни, арматуру, бутылки с горючими смесями.

Ранее сообщалось о начале антитеррористической операции в Алма-Ате для установления порядка в городе, а также для того, чтобы пресечь акты терроризма и бандитизма.